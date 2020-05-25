Пекин, , 03:15 — REGNUM Более 8,39 млн учеников занимались в старших классах общеобразовательных школ Китая в 2019 году, что на 5,9% больше, чем годом ранее, сообщили 24 мая в Министерстве образования КНР.

Число учащихся и управляющего персонала старших классов достигло 2,83 млн на конец прошлого года, что на 3,32% больше, чем в 2018 году. Они работали в более чем 14 тыс. школ по всей стране, что на 227 больше, чем годом ранее, говорится в докладе Китая по образованию за 2019 год.

Количество средних профессиональных школ Китая упало на 151 до 10 100 в прошлом году. В них училось более 6 млн студентов, что на 433 200 больше, чем годом ранее. Также на конец 2019 года по всему Китаю насчитывалось 33 школы для взрослых, что на 21 меньше, чем годом ранее.