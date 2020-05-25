Ланьчжоу, Китай, , 03:00 — REGNUM Таможня города Ланьчжоу провинции Гансу на северо-западе Китая раскрыла случай контрабанды изделий из редких видов животных, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни обнаружили более 4300 сушеных морских коньков веском 10,7 кг, которые пользуются большой популярностью на рынке традиционной китайской медицины в Ланьчжоу. Трое подозреваемых были задержаны по подозрению в контрабанде диких животных. Расследование продолжается.

В Китае экспорт и импорт, а также контрабанда изделий из диких животных и растений, находящихся под защитой государства или под угрозой вымирания, находится строго под запретом, которые регламентированы соответствующими законами.