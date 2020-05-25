Мадрид, , 02:42 — REGNUM Специальные датчики на пляжах для ограничения количества отдыхающих планируют установить власти Испании, 24 мая сообщает издание The Sun.

Людям будет разрешено находиться у моря не более четырех часов. Таким образом власти намерены уменьшить вероятность распространения нового коронавируса в стране.

Устройства будут отмечать прибытие новых посетителей и сообщать отдыхающим через мобильное приложение степень загрузки пляжей. Последнее позволит туристам выбирать оптимальное для них время выхода к морю.

Первым местом, где будут установлены датчики, станет город Фуэнхирола.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая власти аргентинской провинции Буэнос-Айрес объявили, что категории работников, которым разрешено перемещаться в период действия карантина, должны будут установить на смартфоны специальное приложение, позволяющее пользоваться общественным транспортом.

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