Сантьяго, , 02:34 — REGNUM В Чили количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 69 102, говорится в сообщении чилийского минздрава.

Только за прошедшие сутки в стране выявили 3709 пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Причем большинство новых пациентов проявляли симптомы заболевания COVID-19. Также за 24 мая в Чили скончались 45 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Общее число жертв осложнений COVID-19 с начала пандемии достигло 718.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что медицинская система в стране работает на пределе возможностей из-за растущих масштабов эпидемии коронавирусной инфекции.

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