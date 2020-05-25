Бразилиа, , 02:12 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 15 813 за одни сутки и достигло 363 211, сообщает бразильское министерство здравоохранения на своей странице в Twitter.

Кроме того, за истекшие 24 часа от COVID-19 скончались 653 пациентов и общее число погибших от данного заболевания в стране составило 22 666. Еще 149 911 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Бразилия вышла на второе место в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом.

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