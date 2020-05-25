Рим, , 01:23 — REGNUM Число новых выявленных случаев COVID-19 в Италии вторую неделю не превышает тысячи человек, за сутки 24 мая зарегистрировано 531 случай инфицирования, сообщает The Associated Press.

В то же время за сутки умерло 50 зараженных вирусом SARS-CoV-2 пациентов. В наиболее пострадавшей от эпидемии Ломбардии новых смертей не зафиксировано. Сообщается, что большая часть вновь выявленных инфицированных проживает именно в этом регионе.

Продолжает снижаться и количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, на текущий момент в реанимациях Италии находится 553 пациента.

Последний раз показатель суточного прироста числа зараженных превышал тысячу человек 12 мая. Пиковых значений этот показатель достигал 21 марта, когда в Италии было выявлено более 6,6 тысячи случаев COVID-19.

Напомним, общее число зараженных в Италии достигло 229 858 человек, из них 32 785 скончались.