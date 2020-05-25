Берлин, , 01:19 — REGNUM Направить пациентов с диагностированным заболеванием COVID-19 в клиники Германии предложил властям Москвы правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Об этом он сообщил 24 мая в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он привёл в пример сотрудничество с французскими властями, которое позволило пройти лечение пациентам из соседней Франции.

«Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве», — сказал Мюллер.

По его словам, ответа на это предложение пока не последовало.

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