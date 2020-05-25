Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Бразилии стала поводом для запрета на въезд в США с территории этой страны. Соответствующее решение администрации президента США Дональда Трампа озвучил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

США запрещает въезд из Бразилии, а также для тех, кто находился на ее территории в последние 14 дней. Сообщается, что это еще одна попытка президента Трампа «защитить страну».

Ранее Вашингтон уже запретил поездки в Великобританию, континентальную Европу и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, число инфицированных в Бразилии достигло 347 398 человек, число жертв COVID-19 превысило 22 тысячи человек. Бразилия вышла на второе песто по числу инфицированных новым коронавирусом после США. Всего в мире выявлено более 5,3 млн носителей вируса.

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