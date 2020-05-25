Тирасполь, , 00:59 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Приднестровье увеличилось на 22 и достигло 878, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом 484 пациента с коронавирусом выздоровели. Кроме того, количество летальных исходов от заболевания COVID-19 не изменилось и составляет 35.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая у семи пациентов психоневрологического дома-интерната в городе Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике было выявлено заражение коронавирусом.

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