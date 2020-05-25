Мапуту, , 00:53 — REGNUM В Мозамбике за прошедшие сутки подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 194. При этом отмечается, что среди 26 новых пациентов девять переносят болезнь бессимптомно. Их отравили на домашнюю самоизоляцию. При этом 24 из них — граждане Мозамбика. Еще двое — граждане ЮАР и США.

Отмечается, что в Мозамбике с начала пандемии провели 8 463 теста на наличие коронавирусной инфекции. Из них 1 634 человека находятся на карантине до подтверждения диагноза.