Каир, , 00:52 — REGNUM Еще 29 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Египте за последние сутки, сообщает 24 мая The Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число смертей среди зараженных новой коронавирусной инфекцией, по последним данным, составило 764 случая. В стране было зафиксировано 752 новых случая, общее число инфицированных достигло 17 265 человек. За весь период эпидемии в Египте были вылечены 4807 человек.

Ограничительные меры, введенные правительством Египта в связи с новым коронавирусом, были ужесточены на период действия праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам): был введен ночной комендантский час, запрещено передвижение общественного и частного транспорта и закрыты мечети.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлые сутки было выявлено 28 случаев смерти от COVID-19.

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