Москва, , 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило — 3 629, из них найдено — 3 576 детей, что составляет 98,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году к следователям поступило почти 15 тысяч обращений, связанных с пропажей детей. Их отработка позволила найти 93,7% ребят найдены живыми в первые 10 суток, ещё 941 ребенок объявлен в розыск. К концу года из этого числа нашли 854 ребенка. Таким образом, по итогам прошлого года в розыске осталось 74 ребенка, а общая эффективность розыска несовершеннолетних составила 99,5%.

Добавим, 25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Он учреждён в 2010 году по инициативе Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC, США).

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