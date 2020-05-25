Ханты-Мансийск, , 00:27 — REGNUM В Югре принято решение дифференцировать ежемесячную выплату на проезд на каждого ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Для дошкольников данная выплата составит 592 рубля, для учащихся из числа сирот — 1300 рублей. Ранее ежемесячная транспортная выплата детям-сиротам вне зависимости от возраста составляла 850 рублей.

Отмечается, что данная выплата предоставляется для проезда детей на общественном городском и пригородном транспорте и не распространяется на поездки на такси.