Исламабад, , 00:26 — REGNUM Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Пакистане достигло 55 667 человек, только за последние сутки было выявлено более трех тысяч носителей инфекции, сообщает пакистанский новостной портал Geo News.

По данным издания, наибольшее количество заболевших (22 491) выявлено в провинции Синд, еще 19 557 — в провинции Пенджаб и 7 905 — в Хайбер-Пахтунхве. В столице страны Исламабаде новой коронавирусной инфекцией заражены 1592 человека.

Всего за период вспышки в Пакистане погибло 1155 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире выявлено уже более 5,3 млн зараженных COVID-19, из них более 343 тысяч человек скончались.