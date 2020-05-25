Исламабад, , 00:03 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Пакистане за последние сутки на 2164 человек, достигнув отметки в 54 601, сообщает 24 мая правительство страны.

При этом за сутки умерли от COVID-19 32 человека, а общее число жертв эпидемии составило 1133 человека.

Выздоровевшими признаны 17 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 5,2 млн случаев заражения, а в списках умерших числится более 337 тыс. человек.

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