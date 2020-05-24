Иерусалим, , 23:58 — REGNUM Ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19 не зафиксировано за последние три дня в Израиле, сообщили 24 мая в израильском минздраве.

За два минувшие дня в Израиле подтверждено два новых случая COVID-19. Общее число инфицированных достигло 16 712.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 279, число излечившихся — 14 090.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране возобновлена работа торговых центров, рынков, магазинов, тренажёрных залов, парикмахерских.

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