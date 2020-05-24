Лилль, Франция, , 23:35 — REGNUM Женщина-трансгендер впервые была избрана мэром города во Франции. Об этом 24 мая сообщает издание La Voix du Nord.

Мари Ко 55-ти лет была избрана 23 мая на пост главы города Тиллуа-Лес-Маршьен, который расположен в 30 километрах от Лилля. В городе проживает около 550 человек.

Мари Ко была избрана мэром по результатам муниципального голосования, её кандидатура была поддержана 14 депутатами.

Сама свежеизбранная глава города отметила, что люди голосовали за неё не потому что она является трансгендером, люди выбрали предложенную ею программу.

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