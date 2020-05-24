Сантьяго, , 23:19 — REGNUM Медицинская система Чили работает на пределе своих возможностей из-за растущих масштабов коронавирусной эпидемии, заявил 24 мая президент Чили Себастьян Пиньера.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти и она находится в «стрессовом состоянии».

«Это правда, мы очень близки к пределу из-за значительного роста числа нуждающихся в больничных местах, особенно в отделениях интенсивной терапии», — цитирует ТАСС заявление чилийского президента.

Пиньера отметил, что страна столкнулась не только с эпидемией коронавируса, но и с «социальной пандемией», вызванной мировым кризисом экономики.

На данный момент в Чили выявлено свыше 69 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что Южная Америка становится новым эпицентром пандемии коронавируса.

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