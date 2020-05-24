Рабат, 24 мая 2020, 23:15 — REGNUM Власти Марокко сообщили об аресте крупной партии марихуаны, вес изъятой партии составил около 5,45 тонн, 24 мая сообщает агентство «Синьхуа».
Полиция обнаружила партию наркотика, расфасованного в 165 мешков, в автомобиле в городе Надор. Владельцам автомобиля удалось скрыться от полиции.
Согласно официальному отчету полиции Марокко, в 2019 году в королевстве было конфисковано более 179 тонн марихуаны.
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