Уфа, , 23:10 — REGNUM Более 120 человек прилетели из Нью-Йорка в Уфу чартерным вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот», часть пассажиров уехали на специальных автобусах в соседние регионы, жители Башкирии были помещены на карантин в обсерватор. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

В пресс-службе отметили, что рейс из Нью-Йорка с 370 пассажирами на борту вылетел вечером 23 мая и прибыл через 8,5 часов в аэропорт «Шереметьево», где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320, который доставил в уфимский аэропорт 126 человек, оказавшихся в период пандемии на территории Соединенных Штатов.

«У терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор. Для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарии, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что перелет и перевозка пассажиров проходили в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по предупреждению дальнейшего распространения коронавирусной.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Уфу из Гоа вывозным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» прилетел 41 турист. Отмечается, что всего рейс из Гоа доставил на родину 88 граждан России. Некоторые из них вышли в Ростове-на-Дону, где самолет совершил промежуточную посадку.

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