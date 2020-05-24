Токио, , 22:55 — REGNUM Магазины и рестораны в Японии специфическим образом решили проблему молодых людей, которые обычно толпятся на выходе и выпивают алкоголь. Об этом сообщают японские СМИ.

Дело в том, что в Японии не запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Обычно молодые люди собираются перед входов в магазин или ресторан и начинают общаться между собой, а иногда и выпивать. В условиях пандемии это и без того проблемное явление стало еще и опасным.

рестораны и кафе решили проблему установкой специальных устройств, которые воспроизводят на высоких частотах звук, похожий на писк насекомых. Производители устройств утверждают, что данный звук слышат только молодые люди, а взрослым он не мешает.

Появляется неприятное ощущение, сразу хочется уйти подальше от источника звука. Его часто можно слышать у магазинчиков комбини, у входов в торговые центры и на подземные парковки.

Кромме того, это устройство отпугивает крыс и мышей, а в ряде районов Токио их стало очень много.