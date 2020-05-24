Женева, Швейцария, , 22:39 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило в мире 5,2 млн человек, более 337 тыс. из которых умерли, сообщает 24 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за истекшие сутки в мире было выявлено 101 502 новых заражённых.

Уточняется, что во всем мире на 24 мая заражены коронавирусом 5 204 508 человек, а в списках умерших числится 337 687.

Из общего числа заражений 2 338 124 зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции за сутки 121 человек госпитализирован с COVID-19