Кейптаун, , 22:34 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в ходе обращения к нации 24 мая, что с 1 июня в стране начнется очередное ослабление карантина.

Рамафоса отметил, что число случаев COVID-19 в стране остается высоким, но стране нужно «научиться жит с вирусом», и правительство не планирует отказываться от планов по смягчению карантина.

Согласно новым правилам, в стране заработают все предприятия торговли, будут сняты в том числе ограничения на продажу алкоголя. Кроме того, в ЮАР окончательно отменят комендантский час.

В то же время, массовые мероприятия в ЮАР пока останутся под запретом. Также останутся в силе некоторые ограничения на передвижение.

Отметим, в настоящий момент в ЮАР подтверждено более 22,5 тыс. случаев COVID-19. ЮАР находится на первом месте среди стран Африки по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции.

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