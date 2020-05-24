Париж, , 22:14 — REGNUM Во Франции число госпитализированных с диагнозом COVID-19 возросло за сутки до 17 185, сообщает 24 мая Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

При этом ведомство отмечает, что 17 мая в больницах с этим диагнозом находилось 19 361 человек.

«В реанимации с тяжелой формой заболеваний находятся 1655 человек, неделю назад таких пациентов было 2087», — сообщает DGS.

По последним данным ведомства, число жертв эпидемии коронавируса во Франции составляет 28 215 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция входит в пятерку стран мира с наибольшим числом умерших от COVID-19.

Напомним, всего в мире зафиксировано более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, а умерли от COVID-19 свыше 333 тыс. человек.

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