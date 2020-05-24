Ереван, , 22:10 — REGNUM Более 50 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом находятся в больницах в тяжёлом состоянии в Армении. Об этом 24 мая сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян в своём Facebook.

Торосян уточнил, что в настоящее время в больницах Армении находятся 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациентов. Из 184 реанимационных коек в стране, развёрнутых для лечения пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, заняты 154, свободными остаются всего 32.

В стране действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой эпидемии коронавируса. На сегодняшний день в Армении выявлен 6661 случай заражения коронавирусом, вылечились 3064 пациента, 81 человек скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии в Армении одного из крупнейших винодельческих центров в связи с угрозой распространения коронавируса.

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