Берлин, , 22:09 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Германии вновь открылась после снятия ряда ограничений, но вместо бумажных корон, которые ресторан ранее предлагал посетителям, теперь там раздают гигантские бумажные самбреро, которые помогу посетителям соблюдать социальную дистанцию.

Эти специальные бумажные головные уборы позволяют посетителям соблюдать безопасное расстояние в 1,5−2 метра.

Таким образом Burger King пытается и соблюсти рекомендации по мерам ограничения и привлечь посетителей.

Стоит отметить, что рестораны по всему мир после снятия ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, пытаются использовать различные творческие приемы, что напомнить посетителям о необходимости соблюдения социальной дистанции.