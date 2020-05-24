Ташкент, , 22:47 — REGNUM В Узбекистане число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 49 и достигло 3164, с начала эпидемии 2565 человек выздоровели. Об этом 24 мая сообщается в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 24 мая 2020 года 23:00 (21:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3164», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в медучреждениях проходят лечение 586 пациентов с COVID-19, за прошедшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 33 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что власти страны могут вернуть жесткие карантинные ограничения, если число новых случаев заражения коронавирусом продолжит расти.

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