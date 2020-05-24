Улан-Батор, , 22:03 — REGNUM Число излечившихся среди пациентов с COVID-19 в Монголии достигло 32, сообщил 24 мая журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

По его словам, за выходные прибавилось ещё четыре человека, победивших COVID-19. Выздоровевшие выписаны.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Монголии остаётся на уровне 141. Дулмаагийн Нямхуу отметил, что все пациенты привезли вирус из-за рубежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай COVID-19 в Монголии зарегистрирован 10 марта. 140 случаев было зарегистрировано 18 мая.

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