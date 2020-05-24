Женева, Швейцария, , 21:28 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 5 204 508, зарегистрировано 337 687 летальных исхода. Об этом 24 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было выявлено 101 502 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 4286 человек.

Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в США — 1088 человек, в Бразилии — 1001, Мексике — 479 и в Великобритании — 282.

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 94 011 человек, Великобритания — 36 675, Италия — 32 735, Испания — 28 678, Франция — 28 281 и Бразилия — 21 048.

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 103 006 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 333 401 человек. За сутки было выявлено 109 536 факта инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5663 человек.

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