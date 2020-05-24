Анкара, , 21:16 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Турции за последние сутки на 1141, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 32 человека. Об этом 24 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Сегодня выявлен 1141 новый случай, всего заразившихся — 156 827. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших — 4340. Вылечилось сегодня 1092 пациента, всего — 118 694», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции было выявлено 1186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, умерли от COVID-19 32 человека.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 5 204 508 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 337 687 человек. За сутки было выявлено 101 502 факта инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 286 человек.

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