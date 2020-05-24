Москва, , 20:37 — REGNUM Чучело аллигатора Сатурна, который, согласно легенде, принадлежал Гитлеру, будет изготовлено специалистами и передано в Дарвиновский музей в Москве. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба музея.

Идея увековечить таким образом память легендарного долгожителя Московского зоопарка, который умер в возрасте 84 лет, принадлежит директору зоосада Светлане Акуловой.

Как пояснила сотрудник пресс-службы музея Татьяна Коровкина, тело животного достаточно большое, 3,5 метра в длину, поэтому специалистам придётся потрудиться, чтобы изготовить чучело.

Чучело аллигатора Сатурна изготовят и передадут Дарвиновскому музею к 113-летию со дня открытия. Аллигатор займёт достойное место в экспозиции музея.

Сотрудничество подобного рода продолжается между Московским зоопарком и Дарвиновским музеем уже более 100 лет. Например, зоопарк передал музею шкуру тигрицы Кали, которая прожила в зоопарке до самой своей смерти и была известна многим жителям Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти аллигатора Сатурна, которого привезли в Москву в качестве трофея из Берлина в 1946 году. По легенде, животное находилось в личной коллекции Гитлера.

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