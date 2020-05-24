Петрозаводск, , 20:31 — REGNUM В Карелии за минувшие сутки выявлены 16 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр проинформировал, что в Петрозаводске выявлены осемь новых случаев заражения, в Сегеже — один случай, в Кондопоге — один случай, в Прионежском районе — два случая (деревня Ужесельга и село Деревянное). Также выявлены три случая в Олонецком районе (деревня Рыпушкалицы — один человек, село Нурмойла — два человека).