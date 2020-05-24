Москва, , 20:25 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что статистику по заболеваемости COVID-19 в России никто не фальсифицирует и по всем летальным случаям работают патологоанатомы.

Попова отметила, что Россия — одна из немногих, а может и единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях.

«У нас такое правило», — пояснила она.