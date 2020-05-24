Браззавиль, , 20:23 — REGNUM Группу китайских специалистов, прибывших помогать коллегам бороться с пандемией, встретили в порту Браззавиля представители МИД Республики Конго и минздрава страны, сообщает 24 мая Синьхуа.

Также делегацию из Китая, в состав которой входят 12 человек, встречал соотечественник приезжих — китайский посол в Республике Конго Ма Фулинь.

Врачи приехали из Демократической Республики Конго, где они также помогали местным специалистам бороться с коронавирусом. В Республике Конго они будут проводить тренинги для местных медиков, делясь опытом по диагностике, лечению, уходу за больными с диагнозом COVID-19.

Кроме того, китайские медики посетят африканское бюро ВОЗ, находящееся в Республике Конго.

Напомним, в Республике Конго выявлено 487 случаев заражения коронавирусом и 16 летальных исходов среди больных с диагнозом COVID-19.

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