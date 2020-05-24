Москва, , 20:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин поручил активизировать работу по фиксации преступлений, совершаемых представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 24 мая сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе», — отметила Петренко.

Она подчеркнула, что более 300 уголовных дел были объединены в одно производство, в рамках которого расследуются преступления украинских силовиков в Донбассе по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Петренко проинформировала, что российскими следователями были установлены 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы и организуют обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса.

Она сообщила, что в этом году уже заведено несколько уголовных дел по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса, в следствие которых были убиты или пострадали мирные граждане и разрушены объекты.

Читайте также: СКР возбудил три дела об обстреле ВСУ школы и стадиона в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командира 19-й отдельной ракетной бригады вооружённых сил Украины полковника Фёдора Ярошевича в России обвинили в организации применения запрещённых средств и методов войны. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, следствием получены объективные данные о его причастности к таким преступлениям. Обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ полковнику предъявлены заочно.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ