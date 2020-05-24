Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM Число умерших от COVID-19 в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки увеличилось на 109 человек, сообщил 24 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что это новый всплеск смертности, превысившей за сутки отметку в 100 человек.

Кроме того, Куомо напомнил, что в разгар эпидемии в штате умирало более 700 человек в сутки, а в больницы поступало свыше трёх тыс. заболевших в день.

Всего в штате Нью-Йорк от COVID-19 умерли 23 282 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в США зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 97 тыс. смертей от COVID-19.

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