Подгорица, , 19:40 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории 24 мая вечером сообщил, что единственный болевший COVID-19 пациент вылечился.

Таким образом в стране не выявлено новых случаев заражения коронавирусом и нет активных случаев заболевания.

Первый случай заражения был выявлен 17 марта 2020 года. За все время было выявлено 324 случая заражения плюс один у гражданина Сербии, которого отправили туда на лечение. Умерли девять человек, среди них был один медик.

Все умершие от COVID-19 — мужчины.