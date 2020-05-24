Курган, , 19:32 — REGNUM В Курганской области сотрудники организаций, которые контактируют с населением, будут регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В число таких предприятий вошли «Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ — Прогресс», торговые продовольственные сети, аптечные организации.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал руководителям данных компаний обеспечить тестирование работников на SARS-CoV-2.