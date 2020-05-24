Новосибирск, , 19:24 — REGNUM Сотрудники полиции привлекли к ответственности за нарушение тишины и режима самоизоляции для граждан организаторов и некоторых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска, которая была устроена в условиях ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области.

Напомним, что в ночь на 24 мая в социальных сетях и местных СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина.

На кадрах видно, как десятки молодых людей пляшут под музыку, не соблюдая социальной дистанции и без каких-либо средств индивидуальной защиты.

При этом в Новосибирске по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, а также режим самоизоляции для граждан и требование ношения масок в общественных местах.

В итоге власти области и города обратились в полицию с просьбой провести проверку по данному инциденту.

Полиция установила организаторов данного мероприятия. Они были привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях… («Нарушение тишины и покоя граждан») и статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).