Симферополь, , 19:27 — REGNUM Число проведенных медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции в Крыму достигло показателей, которые дают возможность приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения инфекции. Об этом 24 мая сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба.

По ее словам, показатель охвата тестирования на сто тысяч человек составляет 73, при нормативном — 70. Пеньковская также подчеркнула, что порядка 40% от общего числа заражённых коронавирусом приходится на граждан трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.

«От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое», — отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора.

Она еще раз напомнила о важности следования эпидемиологическим требованиям, которые предполагают ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о крупном очаге коронавирусной инфекции в Крыму, который был зафиксирован в строительном городке дорожно-строительной компании на территории Симферопольского района.

Читайте подробнее: В Крыму выявили 14 носителей SARS-CoV-2 — крупный очаг под Симферополем

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе выявили одного носителя коронавируса