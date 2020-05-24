Афины , , 19:26 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявлено всего два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных фактов заражения достигло 2878. Об этом 24 мая сообщил врач-инфекционист Димитрис Хатзигеоргиу на брифинге в министерстве здравоохранения страны.

Он проинформировал, что на настоящий момент в палатах интенсивной терапии находятся 19 пациентов, из реанимации в связи с улучшением состояния здоровья переведены 100 человек.

Хатзигеоргиу подчеркнул, что за прошедшие сутки в стране не было зафиксировано летальных исходов от COVID-19, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, составляет 171 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Греции с 4 мая ослабили часть ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, гражданам было разрешено выходить из дома без уведомления об этом властей, открылись некоторые предприятия, в том числе салоны красоты и парикмахерские. При этом для всех граждан был введен обязательный масочный режим.

С середины мая гражданам разрешили посещать церковь и передвигаться по материковой части страны, а также ездить на остров Крит.

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