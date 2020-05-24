Мадрид, , 18:31 — REGNUM Число умерших от COVID-19 выросло в Испании за минувшие сутки ещё на 70 человек, сообщает 24 мая минздрав страны.

Ведомство отмечает, что менее 100 смертей от COVID-19 фиксируется в Испании уже восемь дней подряд.

Всего в стране жертвами эпидемии стали 28 752 человек.

Общее число зараженных коронавирусом составляет 235 772 человек. За последние 24 часа в Испании было выявлено 246 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания вместе с США, Британией, Италией и Францией входит в первую тройку стран с наибольшим числом жертв эпидемии коронавируса.

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