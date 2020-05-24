Аддис-Абеба, , 18:21 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в странах Африки к настоящему моменту составляет 108 109, 24 мая сообщают Африканские центрв контроля заболеваний (Africa CDC).

Также Africa CDC сообщает, что погибли от COVID-19 на континенте уже 3260 человек. 42 937 человек считаются выздоровевшими.

При этом 30% случаев и 50% смертей от COVID-19 зафиксировано в странах Северной Африки — это 33 405 случаев коронавирусной инфекции и 1582 погибших от заболевания.

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