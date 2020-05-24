Джуба, , 17:25 — REGNUM В Южном Судане подтвердили еще 92 случая COVID-19, общее число заболевших в африканской стране составило 655, 24 мая сообщает The East African.

Число подтвержденных случаев в Южном Судане остается небольшим, однако это может быть связано с недостаточным тестированием — в сутки в стране проводят всего от 150 до 200 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что вице-президент Южного Судана Риек Мачар и его жена, министр обороны Ангелина Тени, больны COVID-19.

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