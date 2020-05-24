Баку, , 16:56 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане достигло 4122, выздоровели от COVID-19 2607 человек, скончались 49 пациентов. Об этом 24 мая сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.

«На сегодняшний день в Азербайджане <…> 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 — средней тяжести, состояние остальных стабильное», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедший период было проведено 270 739 медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 5 103 006 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 333 401 человек. За сутки было выявлено 109 536 факта инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 663 человек.

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