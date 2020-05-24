Рига, , 16:31 — REGNUM 77% всех умерших от COVID-19 в Латвии — мужчины. Об этом 24 мая пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Центра по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По данным SPKC, из 22-х скончавшихся от COVID-19 в стране пациентов 77% были мужчинами. Один из них был старше 80 лет, возраст шестерых находился в диапазоне от 70 до 79, один — от 60 до 69, и семеро скончавшихся относились к возрастной группе от 50 до 59 лет.

Отмечается, что 69% всех заразившихся в стране, их выявлено 1030, выздоровели.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.