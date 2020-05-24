Алма-Ата, Казахстан, , 16:01 — REGNUM Число сотрудников полиции на блокпостах в Алма-Ате увеличили вдвое, сообщили 24 мая в пресс-службе департамента полиции города.

Заместитель начальника департамента Нурлан Алмасбеков отметил, что блокпосты оснастили дополнительными планшетами, а на многополосных участках для грузового и продовольственного транспорта отведена отдельная полоса.

Алмасбеков добавил, что усиление блокпостов также повысит водительскую дисциплину и порядок на дорогах. Кроме того, планируется уменьшить заторы при проверке автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Алма-Ате откроют горнолыжный курорт «Чимбулак». Кроме того, работу возобновят торговые площади более 500 кв. метров, бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны.

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