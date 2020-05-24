Бухарест, , 15:47 — REGNUM Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Румынии за минувшие сутки возросло на 213 и достигло 18 070 человек. Об этом 24 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 18 070 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 9 человек и теперь общее число летальных исходов от нового заболевания составляет 1 179. Кроме этого, отмечается, что на данный момент количество выздоровевших составляет 11 399 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество жертв COVID-19 на территории Финляндии за минувшие сутки увеличилось на одного человека и достигло 307 летальных случаев.