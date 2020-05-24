Ташкент, , 15:29 — REGNUM Власти Узбекистана могут вернуть жесткие карантинные ограничения из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев в интервью Kun.uz.

«Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину», — заявил замминистра. По его словам, к осени 2020 года может возникнуть еще одна волна заражения коронавирусом.

Он отметил, что медики все чаще стали выявлять новые случаи заражения среди граждан, которые не находятся на карантине. Юсупалиев считает, что вероятность распространения вируса больше, так как население плохо соблюдает ограничительные меры.

Отметим, по состоянию на 24 мая в Узбекистане выявили 3150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2656 человек, скончались 13 пациентов.

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