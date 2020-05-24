Сеул, , 15:28 — REGNUM Утверждение о том, что северокорейский лидер Ким Ир Сен, мог телепортироваться в пространстве, опровергли в КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечает издание, в КНДР опровергли легенду, что Ким Ир Сен практиковал мистический «метод сжимания земли» — chukjibeop.

Отмечается, что, согласно мифу, Ким Ир Сен применял эту технику, чтобы выиграть битву с японскими солдатами, когда Корея была японской колонией.

В Южной Корее заявили, что «заслуживает внимания» новая тенденция Ким Чен Ына, отвергающая мистификацию своих предков, пишет издание.